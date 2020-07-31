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Донбасс – «зеленый»: Как разделили Украину на «коронавирусные» зоны (Карта)

31.07.20 19:57

На следующую неделю Донецкая и Луганская области отнесены к «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. Такое решение было принято сегодня, 31 июля, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Страну разделили на 4 зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Наиболее неблагополучными по коронавирусу – «красными» – считаются регионы:

  • города Луцк и Тернополь;
  • Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевые»:

  • Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,
  • Луцкий и Любашевский районы Волынской области,
  • Тисьменицкий район Ивано-Франковской области,
  • Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области,
  • Бучацкий район Тернопольской области.

Остальные регионы распределены по «желтой» и самой благополучной – «зеленой» зоне.

«Это решение начнет работать с 3 августа», – уточнил Немчинов.

Такое распределение областей будет действовать в течение недели. Затем по ее итогам еженедельно по пятницам будет заседание госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором данные будут обновляться. Новые решения комиссии будут действовать с понедельника следующей недели.

Как сообщалось ранее, с 1 августа в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина. Страна поделена на 4 «коронавирусные» зоны, установлены ограничения для каждой из них.

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