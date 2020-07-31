Грабил почтовые отделения и «обменки»: В Киеве полиция задержала уроженца Донетчины (Фото)

Киевские полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в серии разбойных нападений в столице в течение 2019–2020 годов. В состав группы входит ранее судимый уроженец Донетчины. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как рассказали правоохранители, в Дарницкое управление полиции обратилась кассир пункта обмена валют и сообщила, что в финансовое учреждение на проспекте Николая Бажана зашел неизвестный и под угрозой применения гранаты пытался завладеть денежными средствами. После срабатывания сигнализации он скрылся с места происшествия и оставил гранату «Ф-1» в ящике для передачи денег, выдернув из нее чеку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения.

«Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и подделку документов уроженец Донецкой области, который снимал в столице квартиру. Во время проведения первоочередных следственных действий он признался в совершении разбоя и сообщил, что по месту его проживания может находиться огнестрельное оружие и лица, причастные к другим вооруженных разбойным нападениям на территории Киева», – сообщил начальник отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

В дальнейшем оперативники полиции провели неотложные процессуальные действия на съемной квартире.

«На месте мы задержали 28-летнего уроженца Донецкой области, который обоснованно подозревается в совершении двух разбойных нападений на почтовые отделения в Деснянском и Днепровском районах столицы и 26-летнего мужчину без определенного места жительства в Киеве, который скрывался от органов предварительного расследования за совершение квартирной кражи в Шевченковском районе. Также мы изъяли пистолет типа "Шмайсер" с тремя магазинами и боевые патроны к нему. Кроме того, к вещественным доказательствам приобщили одежду, в которой сообщники совершали преступления», – рассказал Алексей Кабанченко.

Задержанному за вооруженное разбойное нападение на пункт обмена валют объявили о подозрении в совершении двух уголовных преступлений, и на время досудебного расследования он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Других фигурантов передали в территориальные подразделения полиции Деснянского и Шевченковского районов для проведения необходимых следственных действий, вручения сообщений о подозрении и избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В рамках проведения досудебного расследования полицейские проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений на территории Киева.