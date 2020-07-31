Один арестован: На Луганщине разыскивают диверсантов, подорвавших в 2014 году мост

Четырем участникам организованной преступной группы, которые в июле 2014 года совершили подрыв моста на Луганщине, сообщено о подозрении. Одного из них арестовали, остальные – в розыске. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в начале июля 2014 года житель города Лисичанска (Луганская обл.), находясь в составе незаконного вооруженного формирования – так называемой армии «Юго-Востока» создал и возглавил ОПГ. В нее вошли еще трое жителей Донецкой области. Участники группировки должны были минировать и подрывать важные объекты инфраструктуры.

В середине июля 2014 года подрывники заложили взрывчатку на автомобильном мосту между поселками Золотаревка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) и Верхнекаменское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Данный путепровод проходил над железнодорожными путями.

Переправу заминировали с помощью шахтного тротила, детонаторов и шахтной подрывной машинки.

Деятельность ОПГ прекращена 24 июля 2014 года после освобождения населенных пунктов Луганщины от незаконных вооруженных формирований РФ и «ЛНР».

В итоге, сейчас четырем подозреваемым инкриминируются факт диверсии, создание НВФ или участие в них, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

«Сейчас к одному из подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, другие участники преступной группы объявлены в розыск», – говорится в сообщении.