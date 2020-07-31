Создать точки роста: Резников рассказал о принципе «свободной экономической зоны» для Донбасса

Луганскую, Донецкую и Херсонскую области необходимо превратить в точки роста, создав возможность для их приоритетного развития в рамках «свободной экономической зоны». Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «УНН».

«Это не новость. Это как раз вещь, которую мы не просто вынашиваем. Я получил поручение премьер-министра Украины на совещании правительства – мне, министру финансов и министру экономики, мы уже начали работать над идеей. Мы это называем земли или территории приоритетного развития. Это рабочее название. Сейчас мы говорим о том, что мы должны создать возможность приоритетного развития Луганской и Донецкой, Херсонской областей, подконтрольных правительству, сделать там точки роста, подтянуть туда инвестиции, сделать там определенные льготные режимы», – пояснил Резников.

Вице-премьер отметил, что ему очень не нравится словосочетание «свободные экономические зоны», поэтому сейчас ищут другую аббревиатуру.

«Но суть примерно такова – дать точки роста, дать желание инвесторам прийти с рисковым капиталом и начать там вкладываться – и местному, и среднему, и малому, и большому, и западному. И когда это начнет работать... оно автоматически начнет подтягивать соответствующее понимание, где лучше жизнь. После, соответственно, деоккупации, уже мультиплицировать заложенную систему с той же ментальностью гораздо проще. Мало того, я оптимистично смотрю, что перенос этой модели состоится не только восточнее, но и западнее», – добавил Резников.

Ранее сообщалось, что новый глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что особая система управления регионами и свободная экономическая зона – это могут быть два возможных компромисса по Донбассу, которые не касаются суверенитета государства.