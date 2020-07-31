«Прибыли из Украины»: В «ДНР» заявили, что 50 прибывших заражены коронавирусом

В «ДНР» заявляют, что среди прибывших с 25 июня в «республику» с подконтрольной Украине территории, у 50 человек обнаружили коронавирус.

«По состоянию на 31 июля коронавирусная инфекция была выявлена у 50 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года», – говорится в сообщении «минздрава ДНР».

Отмечается, что все инфицированные переведены в спецбольницы «республики».

Летальных случаев среди приехавших не зарегистрировано.

Напомним, что «ДНР» впервые за период карантина открыла линию разграничения лишь 22 июня. Но пропуск осуществлялся по отдельным дням. За более чем месячный период сегодня, 31 июля, «республиканский» КПП «Еленовка» открыли лишь в 9-й раз. Пока КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

За один день «ДНР» к себе по спискам пропускает до 200 человек, за период с 22 июня по 24 июля прибыло всего около 1000 человек. 27 июля через КПП «Еленовка» в «республику» пропустили еще 135 человек.