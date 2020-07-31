«У нас тоже начиналось с ихтамнетов»: Аваков предупредил Беларусь об угрозе терроризма и диверсий

Правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность наемников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера на Донбассе. Об этом сегодня, 31 июля, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков ЧВК Вагнера как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

«Это очень опасная ситуация – когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны», – подчеркнул Аваков.

Он обратился к белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации.

«Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе – наемников ЧВК «Вагнер» в Украине в 2014 году. Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Республики Беларусь наемников», – подчеркнул Аваков.

«Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе. У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других, кто развязал в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней, которая продолжается более 6 лет», – отметил глава МВД.

Он также добавил, что МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет передан белорусской стороне.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Но была получена информация о прибытии 200 боевиков. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе, что подтвердил экс-замполит «ДНР», российский писатель Захар Прилепин. Также есть выходцы из Донецкой области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

В Офисе президента Украины сообщили, что украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур.

Отметим, что ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК Вагнера была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. ЧВК Вагнера включена в санкционный список США.