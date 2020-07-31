ВГА в Лисичанске и Северодонецке: Сейчас проблема – кого назначат руководить городами

Введение на Луганщине в городах Лисичанск и Северодонецк военно-гражданских администраций (ВГА) – правильный шаг. Сейчас проблема в том, кого назначат на должности глав ВГА, т.к. критериев для отбора нет. Об этом рассказал бывший глава ВГА города Золотое и села Екатериновка Константин Ильченко, передает «Громадське радіо».

«У нас очень несовершенное местное самоуправление, оно является инструментом местных кланов. Там нет народовластия, там нет мнения народа, там есть местные кланы. Я не буду называть фамилии, но все лисичацы и северодончане знают, кто там стоит у руля и почему Северодонецк уже почти несколько лет парализован. Дошло до того, что троллейбусы однажды перестали ездить, потому что нельзя собрать сессию [горсовета]», – поясняет Ильченко.

По его мнению, когда местное самоуправление не отвечает запросам общества, то как раз ВГА позволяет избежать «этого балласта, этих коррумпированных уголовных городских советов».

Сейчас основная проблема – кого назначат главами ВГА в Лисичанске и Северодонецке. Для примера Ильченко привел назначения главами ВГА в городах Счастье и Золотое.

«Вот в Золотое я пришел с опытом: я занимал руководящие должности, я знаю местное самоуправление, я баллотировался в мэры Должанска, в Верховную Раду, я писал проекты законов и тому подобное. Поэтому мы смогли с золотчанами создать правильную коммуникацию. В Счастье же пришел человек, вообще не понимая, куда она пришла, какая у нее миссия и как работают законы (с 24.06.2019 город возглавляет Светлана Климкова, – ред.). Поэтому важно, кто будет назначен главами этих ВЦА», – отметил он.

При этом критериев отбора на эту должность нет. «Единственный критерий – это близость к клану или рода», – считает экс-мэр.

«Единственный минус в том, что ВГА не могут участвовать в выборах ОТГ (объединенных территориальных громад, – ред.) и вообще в формировании ОТГ. Но это минус, когда у нас было бы правовое государство, если бы у нас за политическую коррупцию давали по 15 лет. Но у нас другая ситуация. Поэтому я считаю, что в данном случае можно пожертвовать этими ОТГ на время и дать возможность городам не только начать развиваться, а хотя бы выйти в нулевое состояние, чтобы их перестало трясти», – заключил Ильченко.

Как сообщалось ранее, президент Украины 27 июля подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Лисичанске. Как прокомментировал председатель ЛугОГА Сергей Гайдай, это решение было связано с политическим кризисом в городе и что «жители города на этом настаивали давно».

28 июля Владимир Зеленский своим указом создал ВГА и в административной столице подконтрольной Луганщины – Северодонецке.

Таким образом существовавшие до этого городские советы и мэры признаются недействующими.