Подчиненные крышевали наркотики: В Мариуполе отстранен глава патрульной полиции

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин отстранен от должности. В его защиту выступает актив города, передает «Сайт города Мариуполя».

В начале июля в управлении патрульной полиции в Мариуполе состоялись крупные обыски и задержания. Разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двух его подчиненных и полицейского из управления патрульной полиции в Донецкой области. Их обвиняют в «крышевании» торговли наркотическими средствами, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств.

Также в ходе следственно-оперативных действий в кабинетах полицейских было обнаружено оружие и гранаты.

Ввиду этих событий от должности был отстранен глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. Однако, в его защиту выступили активные граждане города. Активисты, волонтеры, военнослужащие пишут посты в социальных сетях в поддержку Вершинина, а также составили письмо на имя начальника Департамента Патрульной полиции Украины Евгения Жукова, в котором просят вернуть Михаила Вершинина на должность.

«Общественность города беспокоит возможность отстранения господина Вершинина. С момента его отстранения ситуация в городе значительно обострилась, возросло количество преступлений, улицы города стали более опасными: поджоги автомобилей, минирование, нападения, ДТП и преступления на почве ненависти. Считаем, что подобные действия очень похожи на дискредитацию патрульной полиции в регионе с риском дальнейшей дестабилизации ситуации в прифронтовом городе, да еще и в предвыборный период. Просим восстановить господина Вершинина в должности руководителя мариупольской патрульной полиции», – указано в письме.

На данный момент под документом подписалось уже более 300 человек.

«Мое отстранение – это абсолютно законное действие, так как из-за событий с "ТОРом", должно быть проведено служебное расследование. Всегда в таких резонансных случаях отстраняют руководителя. И если при проведении проверки находят нарушения в работе руководителя, которые привели к таким событиям, то да, он может быть подвергнут дисциплинарному или уголовному наказанию», – прокомментировал ситуацию Михаил Вершинин, подчеркнув, что его судьба зависит от результатов проверки.

По поводу поддержки мариупольцев он заявил, что не ожидал такого и это придает ему силы.

Отметим, что Вершинин – уроженец Донецка. До 2014 года занимался предпринимательством – держал шиномонтажную мастерскую в Донецке. В 2014-м ушел добровольцем на фронт, воевал под Донецким аэропортом, затем – в секторе «М» на юге области. В 2016 году прошел отбор в патрульную службу полиции, был заместителем начальника управления в Мариуполе. В 2017 году возглавил данное управление.