«Погибшим в локальных конфликтах»: На памятниках в России указаны фамилии военных, погибших на Донбассе (Фото)

С начала боевых действий на востоке Украины российские официальные лица повторяют, что регулярная армия в них не участвует. Однако на некоторых памятниках в городах страны указывают отдельные фамилии погибших на Донбассе, передает «Русская служба Би-би-си».

В России памятники военнослужащим, погибшим после Второй мировой войны, начали появляться в городах в конце 80-х годов, во время войны в Афганистане. После двух чеченских войн такие есть почти в каждом крупном городе РФ. В последние годы они чаще всего называются памятниками «погибшим в локальных конфликтах».

Так, в Калининграде в парке Победы в 2013 году был открыт памятник «Воинам-разведчикам», на которых были указаны именами военнослужащих, погибших в Афганистане и Чечне. Но сейчас здесь добавляются новые фамилии. Среди них:

31-летний капитан С.Б. Суслов, погибший 14 июня 2014 года;

43-летний С.А. Федчиков, погибший 14 июля 2014 года;

40-летний ВК. Василевский, погибший 31 августа 2014 года.

Сама могила офицера Сил специальных операций Сергея Суслова была обнаружена в подмосковном Солнечногорске, где находится база ССО «Сенеж». Эмблема ССО запечатлена и на памятнике погибшему капитану.

При жизни Суслов был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена «Мужества». Где он погиб, до сих пор публично не указывается, есть лишь дата смерти – 14 июня 2014 года. В это время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский погибли в июле и августе того же 2014 года – как писали украинские СМИ, предположительно, в боях за аэропорт Луганска. На Донбассе бывшие военнослужащие оказались в составе тогда только сформированной частной военной компании (ЧВК) «Вагнер»*.

В подмосковном Зарайске еще в 1950 году перед местным дворцом культуры был установлен бюст уроженца этого города, моряка и дважды героя Советского Союза Виктора Леонова. Со временем доски с портретами зарайцев, получивших звезду Героя, образовали целую аллею.

Недавно неподалеку от этой аллеи, на углу улиц Карла Маркса и Гуляева появился памятник «Зарайцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах». И на аллее героев, и на памятнике упомянут герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года.

В декабре 2019 года родители погибшего офицера и председатель местного совета ветеранов рассказывали школьникам на уроке мужества, что Трундаев был командиром противотанкового взвода первого мотострелкового батальона 200-й Отдельной мотострелковой бригады и получил смертельное ранение в бою осенью 2014 года.

Где состоялся этот бой и где погиб офицер, ни на одном из памятников не написано.

Но в январе 2020 года Служба безопасности Украины задержала в Харькове бывшего бойца Нацгвардии Юрия Донцова. По версии СБУ, Донцов был завербован ФСБ России и по заданию российских спецслужб планировал взорвать бывшего украинского разведчика Григория Сиваченко.

Как утверждали в СБУ, убить Сиваченко хотели в качестве мести за гибель Трундаева и еще нескольких военных инструкторов из России в районе села Смелое Луганской области.

В случае с погибшими на востоке Украины бывают редкие исключения – как, например, на памятном камне «Воинам-землякам, павшим за Родину» в поселке Североонежск Архангельской области.

Вдоль ведущей к нему дорожки установлены таблички с перечислением войн, на которых погибали уроженцы поселка, начиная со ВМВ. На последней табличке написано «Катастрофы, террористические акты, другие войны». В этом списке указано – «старший сержант Кичаткин Леонид Юрьевич 20.08.2014 Украина».

О гибели нескольких бойцов 76-й псковской дивизии на востоке Украины в августе 2014 года первым сообщило издание «Псковская губерния». Репортаж с похорон Кичаткина опубликовала через несколько дней «Новая газета». На журналистов, которые приезжали тогда в Псковскую область, нападали крепкие неизвестные люди.

Минобороны тщательно пыталось скрыть гибель российских военнослужащих там, где якобы «их никогда не было».

Честно написать о том, где на самом деле погиб Леонид Кичаткин, решились только жители его родного поселка на памятнике.

* Как сообщалось ранее, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК «Вагнер» была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

ЧВК «Вагнер» включена в санкционный список США.