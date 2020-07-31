«Я вообще-то не свинья»: В Мариуполе мужчину оштрафовали на 1700 грн за брошенную мимо урны бумажку (Видео)

В Мариуполе мужчину, который выбросил мусор мимо урны оштрафовали на 1700 грн.

Инцидент произошел 29 июля возле одного из торговых центров города. «Мужчина выбросил бумажку мимо мусорника, а когда патрульные сделали замечание и предложили убрать за собой – отказался», – рассказали в Патрульной полиции Донецкой области.

Мариуполец удивился замечанию: «В смысле? Я что, плюнул или бутылку кинул? Это же простая бумажка! Одно дело, если бы я ее бросил в магазине или кафе. Я вообще-то нормальный человек, не свинья. Но это же просто бумажка, не бутылка, не окурок».

Полицейские предложили поднять мусор, выбросить его в урну «и идти себе спокойно», «мы предложили вам по-человечески». В противном случае на мужчину составят протокол в его присутствии, а если он попытается уйти, то его задержат.

Мариуполец настаивал, что он не виновен и что «мне за бумажку ничего не будет», «я не буду ее поднимать».

«Дискуссия» таки закончилась составлением административного протокола по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий). Протокол будет передан в суд. Если суд признает вину мужчины, он должен будет заплатить штраф в 1700 грн.