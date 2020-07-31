Со стороны Крыма, Мариуполя, Беларуси: В СНБО считают, что Россия может напасть на Украину

Россия готова начать агрессию против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и из аннексированного Крыма. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, передает «Зеркало недели».

«Они могут начать наступление с любого участка границы, начиная от одесского направления, заканчивая херсонским – со стороны Крыма. И со стороны Мариуполя, с Луганской стороны, из Донецкой области, из Харьковской области, с Сумской, даже с территории непосредственно Беларуси. Такой вариант мы не исключаем», – подчеркнул Кривонос.

Также он считает, что для наступления Россия уже технически давно готова.

«Технически Россия давно уже готова осуществить агрессию. Количество сил и средств и обучаемость персонала, и вообще войск, войск по ведению боевых действий на территории Украины за последние 10 лет постоянно прорабатывались. И эти поэтапные обучения – ежегодные учения "Кавказ"... В прошлые годы они даже отрабатывали вопросы переброски большого количества войск с Дальнего Востока и из Приморья», – добавил представитель СНБО Украины.

Как сообщалось ранее, в ВСУ рассматривается несколько сценариев возможной агрессии России по всему периметру границы с РФ, а также с временно неподконтрольными украинским властям территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Замдиректора Центра исследований армии Михаил Самусь отмечает, что со стороны Крыма напасть с военной точки зрения трудно, поэтому основная угроза продвижения войск РФ – с Донбасса.

При этом волонтер БФ «Повернись живим» Андрей Рымарук считает, что несмотря на скопление техники и серьезный численный состав войск, Россия не будет наступать на Донбассе – этому мешают ряд обстоятельств. Военный эксперт Олег Жданов также считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне с Украиной, и нынешняя ситуация на Донбассе подтверждает, что особых приготовлений нет.

А российский военный обозреватель Александр Гольц акцентирует, что регулярные заявления украинских политиков и экспертов, что завтра Россия нападет, вредят украинской безопасности.