Самоизоляция для прибывших из «Л-ДНР» остается, – командующий ООС

Для пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) карантин продолжают действовать. Также сохраняется требование по прибытию на подконтрольную территорию отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

В управлении указали, что командующий Операции Объединенных сил уточнил условия действия Постановления КМУ от 22 июля 2020 № 641 относительно пересечения линии разграничения, которое вступает в силу с 1 августа.

«Граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации», – говорится в сообщении.

Для пересечения линии разграничения на КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания.

Одновременно на КПВВ смогут находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Напомним, что ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что с 1 августа отменяется обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную правительству Украины с Крыма или неподконтрольного Донбасса.