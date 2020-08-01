Непогода на Донетчине: Пострадали сети электро- и газоснабжения

Из-за непогоды на Донетчине повреждены сети газо- и электроснабжения. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Многочисленные повреждения газопроводов произошли в поселках Богоявленка и Новоукраинка Марьинского района в результате вчерашней непогоды», – сообщил руководитель ДонОГА.

Кириленко отметил, что полностью отключены от газоснабжения 6 домов частного сектора.

«Значительное количество газопроводов имеют повреждения без утечек газа, на некоторые упали столбы линий электропередач или деревья. Обследование и ремонтные работы начались уже вчера, авария локализована. Ремонты продолжат сразу после того, как уберут поваленные деревья. Полностью ликвидировать аварию планируется в понедельник, 3 августа», – рассказал губернатор.

Пострадали и электросети.

«Понесли ущерб электросети – в результате непогоды были аварийно отключены 6 высоковольтных сетей напряжением 110 кВ и 8 трансформаторных подстанций. Электроснабжение оперативно восстановил дежурный персонал. К тому же, непогода обесточила 96 трансформаторных подстанций напряжением 35-6 кВ, без электричества остались 5045 абонентов в 18 населенных пунктах области. Частично обесточены города Покровск и Мариуполь», – проинформировал Кириленко.

Руководитель Донецкой ОГА отметил, что аварийно-восстановительными бригадами ДТЭК Донецкие электросети осуществляются работы для скорейшего восстановления электроснабжения.