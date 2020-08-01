Как получить деньги вместо «Пакета малыша»: Пояснение Минсоцполитики (Инфографика)

Министерство социальной политики Украины на своей странице в Facebook выложило инструкцию по монетизации компенсации за «Пакет малыша». Напомним, с 1 сентября в Украине начинает действовать пилотный проект, согласно которому выдачу «бэби-боксов» заменят деньгами.
Получить ее смогут родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца – патронатные воспитатели, опекуны новорожденного (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).
Получатель должен заключить договор с «ПриватБанком», открыть в нем счет со специальным режимом использования и получить специальную социальную карту.
Затем в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.
Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде. В перечень документов входят:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия справки на постоянное проживание/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);
- копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
- копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);
- справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).
Получатель самостоятельно тратит их в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров – средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.