Как получить деньги вместо «Пакета малыша»: Пояснение Минсоцполитики (Инфографика)

Министерство социальной политики Украины на своей странице в Facebook выложило инструкцию по монетизации компенсации за «Пакет малыша». Напомним, с 1 сентября в Украине начинает действовать пилотный проект, согласно которому выдачу «бэби-боксов» заменят деньгами.

Получить ее смогут родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца – патронатные воспитатели, опекуны новорожденного (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).

Получатель должен заключить договор с «ПриватБанком», открыть в нем счет со специальным режимом использования и получить специальную социальную карту.

Затем в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка нужно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов.

Заявление и пакет документов можно подать в электронном виде. В перечень документов входят:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия справки на постоянное проживание/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);

справка из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи «Пакет малыша» (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Получатель самостоятельно тратит их в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения детских товаров – средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; а также товаров для роженицы.