Сводка из зоны ООС за 31 июля: Версии сторон конфликта

В пятницу, 31 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», – говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

«С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано», – отметили в пресс-центре.

В «ДНР» заявили, что «за истекшие сутки со стороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано»

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.