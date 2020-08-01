RU
Все новости

Плюс 1 172 человека за сутки: Степанов озвучил статистику по коронавирусу в Украине

01.08.20 10:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 172 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 1 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 1 172 человека. Из них 68 детей, а также 39 медработников. Были госпитализированы 232 человека. Зафиксированы 16 летальных случаев. При этом выздоровели 556 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 71 056 человек. Из них 4 998 детей и 8 693 медработника. При этом в целом выздоровели 39 308 человек. Летальных случаев – 1 709», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (145) и Ивано-Франковской (123) областях, а также г. Киеве (101).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 889 случаев COVID-19, в Луганской – 127 случаев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк