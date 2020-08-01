Количество заболевших COVID-19 на Донетчине возросло на 8 человек (Инфографика)

За пятницу, 31 июля, в Донецкой области выявили 8 новых больных COVID-19. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Facebook.

В частности, коронавирусом заболели:

4 человека в Краматорске (13-летний мальчик, 50-летний мужчина и женщины 47 и 81 года)

2 – в Бахмуте (18-летняя девушка и 73-летний мужчина)

1 – в Славянске (58-летняя женщина)

1 – в Святогорске (56-летний мужчина).

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 889 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 667 человек;

на лечении – 210 пациентов;

летальных случаев – 12.

Инфографика: Facebook Павла Кириленко

Руководитель Донецкой ОГА также отметил, что сегодня вступает в силу постановление Кабинета Министров от 22 июля 2020 №641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на следующей неделе Донецкая область будет иметь статус зеленой зоны», – сообщил Кириленко.

«Несмотря на это, нельзя терять бдительности, ведь в целом по Украине уже третий день подряд количество новых больных превышает тысячу. Призываю избегать скоплений людей, пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдать социальную дистанцию. Карантинные ограничения – это необходимость, а не прихоть. Они спасают жизни», – подчеркнул губернатор.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 172 человека. При этом выздоровели 556 пациентов.