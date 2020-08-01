Оба в Северодонецке: На Луганщине выявили еще два случая COVID-19

В Северодонецке подтверждены еще два случая COVID-19. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 128 человек.

«Из них выздоровели – 101; лечится – 26 (9 – в стационаре: 1– КНП "Беловодская многопрофильная больница", 7 – КНП "Северодонецкая городская многопрофильная больница", 1 – КНП "Рубежанская центральная городская больница", 17 – амбулаторно)», – говорится в сообщении.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 на Луганщине составляет – 5,45%.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 172 человека. При этом выздоровели 556 пациентов. В Донецкой области за сутки выявили 8 новых случаев коронавируса.