«Полтавского террориста» ликвидировали: Геращенко сообщил подробности

Полтавчанина Романа Скрипника, который еще 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке, ликвидировали при задержании. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

«Полтавский террорист Роман Скрипник – ликвидирован. 01 августа, около 02:00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского», – говорится в сообщении.

Геращенко также проинформировал, что Гума имел при себе табельное оружие. Для задержания Скрипника ввели в действие специальную полицейскую операцию «Гром», в ходе которой преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД с помощью точного выстрела.

«Заложник имел три секунды, для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим», – сообщил Геращенко.

«У Романа Скрыпника была возможность показаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь... Спасибо всем полицейским и Нацгвардейцам, которые были привлечены к операции по поиску и задержанию опасного преступника», – резюмировал замминистра МВД.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожал подорвать себя и его гранатой. Злоумышленником оказался 32-летний Роман Скрипник, который ранее был неоднократно судим. Его требования – освобождение от уголовного наказания за прежнее преступление. После переговоров обменял правоохранителя на полковника полиции, потребовал автомобиль и с новым заложником направился за пределы города. Машину сопровождала полиция и спецподразделения.

Позже злоумышленник посреди дороги бросил авто, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.