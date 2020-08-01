30 новых случаев и одна смерть: В «ДНР» рассказали о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлены 30 случаев заболевания COVID-19. Также зафиксирован 1 летальный случай. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 4 человека. Кроме того, зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 78 лет», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 1 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1781:

на лечении – 843 пациента,

выписаны – 834 человека,

летальных случаев – 104.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 августа в Украине COVID-19 заболели 71 056 человек (39 308 пациентов – выздоровели, 1 709 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 889 случаев коронавируса (выздоровели – 667 пациентов, летальных случаев – 12), Луганской области – 128 случаев коронавируса (выздоровели – 101 пациент, летальных случаев – 1).