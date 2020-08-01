RU
Все новости

На Донетчине вновь глушили беспилотник ОБСЕ

01.08.20 13:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вечером 29 июля на Донетчине беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего действия Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся воздействию помех, предположительно в результате глушения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 31 июля.

«Вечером 29 июля при выполнении полета над районами между подконтрольными правительству н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка) и н. п. Верхнеторецкое (23 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно в результате глушения)», – говорится в отчете.

При этом в СММ ОБСЕ подчеркивают, что «помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк