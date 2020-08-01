Повреждены крыши больницы, 2 школ, детсада и 17 домов: В ГСЧС рассказали о непогоде на Донетчине (Фото)

В Великоновоселковском районе Донетчины 31 июля в результате непогоды пострадали больница, две школы, детсад и 17 жилых домой. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Вчера (31 июля, – ред.), около 18:00 в результате шквального ветра в Великоновоселковском районе произошло разрушение и повреждение кровель больницы, двух школ, детского сада и 17 жилых домов», – говорится в сообщении.

В частности, в пгт. Великая Новоселка повреждена кровля Центральной районной больницы на площади 700 кв. м и кровля 4-этажного жилого дома на площади 52,5 кв.м. В с. Веселое повреждена кровля на площади 175 кв. м общеобразовательной школы, полностью повреждена кровля на 5 частных жилых домах и на 11 частично. В с. Нескучное повреждена кровля общеобразовательной школы на площади 52,5 кв. м. В с. Шахтерское повреждена кровля на площади 175 кв. м дошкольного учебного заведения и в с. Скудное полностью повреждена кровля на одном частном жилом доме.

«31 июля спасателями Главного управления с помощью шанцевого инструмента, электрогенератора и световой башни проведен разбор конструкций поврежденной кровли больницы. От Главного управления привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники. В настоящее время спасатели продолжают проводить ремонтно-восстановительные работы поврежденных кровель», – отметили в ГСЧС.