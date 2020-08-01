В Украине завершился весенний призыв: В Минобороны рассказали об итогах и особенностях

В Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Завершен очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу, проведенный в течение мая – июля 2020 года», – говорится в сообщении.

Призывными комиссиями и военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки) плановое задание выполнено на 100%.

«Призвано и отправлено в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные Силы Украины – 9000 человек; Национальную гвардию Украины – 5460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Государственную пограничную службу Украины – 1300 человек», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что всем призывникам перед отправкой в войска проводились тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в воинские части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава для осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

«Особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможности предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые готовы учиться для получения следующего более высокого уровня образования», – говорится в сообщении.