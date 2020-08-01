Пропустит до 4-х месяцев: Полузащитник «Шахтера» перенес операцию

Полузащитник ФК «Шахтер» Владислав Вакула перенес операцию на плече. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба «горняков».

Ранее футболист прошел обследование, в ходе которого диагностирована нестабильность плечевого сустава.

«31 июля Вакула был успешно прооперирован. Восстановление игрока займет порядка трех-четырех месяцев», – сообщили в пресс-службе.

Вакула стал футболистом «Шахтера» летом 2019 года. Первую половину сезона провел в аренде в «Мариуполе», а зимой присоединился к «горнякам». В июле Вакула принял участие в 2 матчах чемпионата Украины с «Колосом» и «Александрией», дебютировав в команде Луиша Каштру на позиции правого защитника.