Остановлен водовод Горловка – Торецк: Причина

Сегодня утром, 1 августа, произошла авария на водоводе «Горловка – Торецк», по которому вода подается в Торецк от Горловской фильтровальной станции №2. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«Сегодня в 05:15 произошел порыв на водоводе "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм, находящемся в "серой" зоне. По нему вода подается в город Торецк от Горловской фильтровальной станции № 2. Для выполнения ремонтных работ необходимо согласование от Совместного центра по контролю и координации прекращения огня», – говорится в сообщении.