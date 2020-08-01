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У границы с РФ: ОБСЕ зафиксировала грузовики военного типа на неподконтрольной Луганщине

01.08.20 16:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 3 военных грузовика в 3,5 км к западу от границы с Россией в неподконтрольных украинским властям районах Луганской области. Об этом сообщается в отчете Миссии, обнародованном 31 июля.

«По доступным СММ данным воздушного наблюдения 26 июля обнаружено наличие 3 грузовиков военного типа (включая одного предположительно военного типа), стоявших на грунтовой дороге приблизительно в 3 км к северо-западу от н. п. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска), приблизительно в 3,5 км к западу от границы с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.

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