У границы с РФ: ОБСЕ зафиксировала грузовики военного типа на неподконтрольной Луганщине

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 3 военных грузовика в 3,5 км к западу от границы с Россией в неподконтрольных украинским властям районах Луганской области. Об этом сообщается в отчете Миссии, обнародованном 31 июля.

«По доступным СММ данным воздушного наблюдения 26 июля обнаружено наличие 3 грузовиков военного типа (включая одного предположительно военного типа), стоявших на грунтовой дороге приблизительно в 3 км к северо-западу от н. п. Должанское (84 км к юго-востоку от Луганска), приблизительно в 3,5 км к западу от границы с Российской Федерацией», – говорится в сообщении.