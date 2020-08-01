Проснулась от ударов: В поезде «Мариуполь – Киев» при ребенке жестоко избили и пытались изнасиловать молодую женщину

В поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать. Его уже задержала полиция. Об этом рассказала сама пострадавшая Анастасия Луговая на своей странице в Facebook.

По словам Анастасии, что в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Около 3 часов утра женщина проснулась от ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.

«Неизвестный проник в наше купе, одет был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына», – написала Анастасия.

Женщина удержала удар и сказала, что готова на все ради сына. Мужчина снял нижнее белье и начал приставать, однако пострадавшей удалось уговорить его подождать, пока ребенок уснет.

«Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мое сопротивление говорил "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь"», – рассказала она.

К счастью, Анастасия смогла обмануть насильника и убежать вместе с ребенком.

Также женщина уточнила, что этот поезд не делает много остановок, поэтому до конца поездки злоумышленника охраняли. Уже в Киеве их ждали полицейские и муж пострадавшей.

«Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не дали возможности ему убежать. Ведь тот грозился нажать стоп-кран, выбить окно. В 07:11 мы прибыли на станцию Киев-Пассажирский, где нас ждал наряд полиции, вызванный моим мужем. Неизвестного задержали», – рассказала Анастасия.

В видео, размещенном на странице в Facebook Анастасия также сообщила, что у нее сломана челюсть.