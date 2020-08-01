Напавший на женщину в поезде «Мариуполь – Киев» мужчина был трижды судим, – Геращенко

Человек, напавший в поезде «Мариуполь – Киев» на Анастасию Луговую задержан. Правоохранители готовят ему подозрение. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

«Ублюдок, избивший и пытавшийся изнасиловать Анастасию Луговую этой ночью в поезде Мариуполь – Киев был сегодня задержан полицией. Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям – нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих», – написал Геращенко.

Замминистра также проинформировал, что напавший на Анастасию Луговую мужчина родом из Запорожья. Он уже был судим.

«Ранее, уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения был трижды судим. В 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 за кражу», – сообщил Геращенко.

Также Антон Геращенко опубликовал фото задержанного.

Фото: Facebook Антона Геращенко

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» ранним утром 31 июля мужчина при ребенке жестоко избил молодую женщину и пытался ее изнасиловать.