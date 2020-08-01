Руководитель УЦОКО считает неэтичным участие учителей в ВНО

Участие репетиторов и учителей во внешнем независимом оценивании является неэтичным по отношению к абитуриентам. Такую точку зрения высказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко в интервью «Укринформу».

«Мы ежегодно наблюдаем неприятную, а в определенной степени, позорную ситуацию, когда на ВНО приходят репетиторы и учителя, и, понятно, что их уровень подготовки по сравнению с воспитанниками в разы выше! А они потом хвастаются: "Я набрал 200 баллов по такому-то предмету". С точки зрения этики, это не совсем красиво, потому что человек использует абсолютно безосновательно внешнее независимое оценивание, чтобы капитализировать свою оценку в 200 баллов в более выгодную для себя цену, как репетитора», – сказал он.

По мнению руководителя Центра, не совсем честно конкурировать со своими детьми и хвастаться, что ты лучше их.

«Наша шкала рейтинговая, и если на верхней ступени среди 200-балльников оказываются только репетиторы, от этого страдают дети. Например, максимальный возможный балл, который можно набрать за тест по украинскому языку и литературе – 104, а среди участников ежегодно есть около 10 детей, которые набрали, например, 95 баллов и оказались бы на высшей ступени. А тут один репетитор набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов. Если бы он не пришел, то 10 детей получили бы 200 баллов своим результатом и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в заведения высшего образования», – пояснил он.