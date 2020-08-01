В России назвали главную цель Кремля на переговорах по Донбассу

Россия имитирует участие в переговорах по Донбассу, однако Кремль не заинтересован в том, чтобы на востоке Украины восстановился мир. Такое мнение высказал российский адвокат Николай Полозов, комментируя в эфире телеканала «Украина 24» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что переговоры по Донбассу сворачиваться не будут.

«Для меня совершенно очевидно, что любые переговоры Кремль ведет только при условии соблюдения тех требований, которые выдвигает сам Кремль. Если переговоры идут не в том ключе, используются такого рода маневры, дипломатический шантаж. Мы это наблюдали раньше. Когда российская делегация ПАСЕ была лишена права голоса, они просто встали и ушли оттуда. Это тот инструментарий, который часто использует Кремль во внешней политике», – заявил российский адвокат.

По его словам, российские власти «неискренни ни с Украиной, ни с западными партнерами».

«Когда речь идет о восстановлении мира на Донбассе, Россия крайне не заинтересована в том, чтобы мир восстанавливался. Наоборот – интерес Кремля состоит в дальнейшем усугублении проблем и хаоса в Украине, в том числе связанными с действиями оккупационных администраций. Как только будет решен вопрос Донбасса, мир неизбежно поставит ребром вопрос Крыма. Пока существует Донбасс – Крым находится на втором месте, и Россию это устраивает», – заявил Полозов.

Он отметил, что внешне российские власти могут «предпринимать какие-либо действия, направленные на участие в переговорах», но на самом деле Кремль в этом не заинтересован.