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Суд отправил под арест мужчину, который пытался изнасиловать пассажирку поезда «Мариуполь – Киев»

01.08.20 19:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Мужчину, который в вагоне поезда «Мариуполь – Киев» напал на пассажирку и пытался ее изнасиловать, арестовали на 2 месяца. Об этом УНН сообщили правоохранители.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры №9 мужчина, который в вагоне поезда пытался изнасиловать женщину, взят под стражу сроком на 2 месяца без применения залога. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие, – ред.), ч. 2 ст . 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение, – ред.) УК Украины и Соломенским районным судом избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в поезде «Мариуполь – Киев» избили и пытались изнасиловать женщину, трижды судимого нападавшего задержали.

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