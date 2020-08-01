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На блокпосту у Славянска задержали харьковчанина: Причина

01.08.20 19:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На блокпосту у Славянска (Донецкая обл.) задержали харьковчанина, которого уже второй год разыскивали полицейские Киева. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Сообщается, что днем на блокпосту возле с. Малиновка полицейские остановили автомобиль, следовавший в сторону Бахмута. Проверка по базе данных показала, что один из пассажиров авто, 31-летний харьковчанин, находится в розыске за Дарницким районным управлением полиции в г. Киеве.

«Оказалось, что в 2019 году мужчина совершил кражу на территории Киева и уже больше года скрывался от правоохранителей. После опроса задержанного передали инициаторам розыска», – отметили в полиции.

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