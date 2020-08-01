По стандарту НАТО: Украинские пограничники получили новые штурмовые винтовки

10-й отдельный отряд оперативного реагирования «Дозор» Государственной пограничной службы Украины вместо советских автоматов Калашникова принял на вооружение новые штурмовые винтовки UAR-15, соответствующие стандартам НАТО. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ожидается, что это оружие полностью вытеснит автоматы Калашникова с вооружения пограничников.

Штурмовые винтовки UAR-15 имеют патрон 5,56 × 45 мм, который является наиболее распространенным калибром оружия в странах НАТО. Винтовки производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Ствол и ударно-спусковой механизм является продукцией компании Daniel Defense из США.

«Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа "Пикатини" для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров», – отметили в пресс-службе.