Пандемия коронавируса до сих пор угрожающая и продлится еще долго, – ВОЗ

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире. Пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия. Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ, сообщает «РБК-Украина».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

«Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль», – подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.