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Украина предана «Минску», но имеет разные сценарии развития ситуации, – Кулеба

01.08.20 21:37
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников

Украина предана Минским договоренностям и Нормандскому формату как площадкам для урегулирования ситуации на Донбассе, но имеет различные сценарии развития ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Главкому».

Так Кулеба прокомментировал заявления вице-премьер-министра по реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова по пересмотру «Минска», который, по его мнению, устарел.

«Заседание Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 22 июля, и достигнутый там результат о режиме прекращения огня является как раз результатом того, что мы работаем над выполнением "Минска", а не над его разрушением, в отличие от российской стороны», – сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба также пояснил, что Алексей Резников «брейнштормит» (принимает участие в мозговом штурме, – ред.) процесс урегулирования ситуации на Донбассе о том, как двигаться дальше, если нынешний сценарий не сработает.

«Подобные заявления об устарелости "Минска" надо рассматривать именно в таком контексте. У нас есть понимание того, каким будет сценарий, у Алексея есть видение сценариев и в принципе мы имеем целостную картинку перед глазами», – сказал министр.

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