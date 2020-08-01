На Донетчине утонул 16-летний парень

В пятницу, 31 июля, в Кальмиусском районе Мариуполя утонул 16-летний парень. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что парень нырнул в реку Кальчик и не вынырнул.

«На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, спасатели аварийно-водолазной службы городского совета и следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции. Менее чем через час поисков спасатели нашли тело парня без признаков жизни», – говорится в сообщении.

Назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств и причин смерти.

Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай». Продолжается досудебное расследование.