Кравчук рассказал, почему Кучма прекратил работу в ТКГ

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал уход второго президента Леонида Кучмы из состава Трехсторонней рабочей группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Я думаю, что он уже устал. Ему было непросто в то время, когда только начиналась война и когда только была образована Трехсторонняя контактная группа и Нормандский формат. Все это требовало от него больших усилий. Я думаю, что он хочет отдохнуть немного, больше заняться собой, в таком возрасте человеку нужно время, чтобы он посмотрел на себя глубже, с других сторон, может, что-то почитать будет больше времени, проанализировать, посмотреть на ситуацию со стороны. Я, когда оставил президентскую должность, очень активно использовал время, которое появилось, для того, чтобы осмыслить, что произошло», – сказал Кравчук.

Первый президент сообщил, что пока не общался с коллегой лично.

«Я не знаю, пока с ним не говорил, почему. Я обязательно переговорю с Леонидом Даниловичем, тем более, я его хорошо знаю. В понедельник в три часа у нас собирается вся делегация вместе поблагодарить Леонида Кучму за то, какую он работу делал, пожелаем добра, здоровья. И может мы ему вопрос поставим, почему он оставляет нас», – отметил он.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 июля стало известно, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.