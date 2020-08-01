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Ляшко озвучил прогноз по COVID-19 в Украине

01.08.20 22:46
Виктор Ляшко / Фото: пресс-служба МОЗ
Виктор Ляшко / Фото: пресс-служба МОЗ

Украина месяц назад шла по «зеленому» сценарию по прогнозам распространения коронавирусной болезни, сейчас – наш сценарий «желтый» – ориентировочно ожидают 4 тыс. летальных случаев. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

«Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, тогда Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию, пока наша динамика отражает "желтый" сценарий и, к сожалению, мы ориентируемся на около 4 тыс. летальных случаев», – сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 172 человека. При этом выздоровели 556 пациентов.

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