Среди заболевших – двое медиков: Сегодня на Донетчине выявили 9 случаев COVID-19

За сегодня, 1 августа, в Донецкой области выявили еще 9 случаев COVID-19. Среди заболевших – двое медработников. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

В частности, коронавирусом заболели:

5 человек в Краматорске (мужчины 41 и 69 лет, женщины 49, 50 и 70 лет);

2 человека в Константиновке (мужчины 18 и 45 лет)

2 – в Мариуполе (женщины 46 и 51 года).

«Среди больных, выявленных в субботу в Краматорске – две медработницы», – отметил Кириленко.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 898 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 676 человек;

на лечении – 210 пациентов;

летальных случаев – 12.

Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

«Пандемия продолжается, но мы можем замедлить распространение коронавирусной болезни, соблюдая карантинные ограничения и выполняя противоэпидемические рекомендации ВОЗ. Не подвергайте опасности себя и своих близких!», – написал Кириленко.