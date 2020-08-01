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Среди заболевших – двое медиков: Сегодня на Донетчине выявили 9 случаев COVID-19

01.08.20 23:02
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За сегодня, 1 августа, в Донецкой области выявили еще 9 случаев COVID-19. Среди заболевших – двое медработников. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

В частности, коронавирусом заболели:

  • 5 человек в Краматорске (мужчины 41 и 69 лет, женщины 49, 50 и 70 лет);
  • 2 человека в Константиновке (мужчины 18 и 45 лет)
  • 2 – в Мариуполе (женщины 46 и 51 года).

«Среди больных, выявленных в субботу в Краматорске – две медработницы», – отметил Кириленко.

  • Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 898 случаев COVID-19, из них:
  • выздоровели – 676 человек;
  • на лечении – 210 пациентов;
  • летальных случаев – 12.
Инфографика: Telegram-канал Павла Кириленко

«Пандемия продолжается, но мы можем замедлить распространение коронавирусной болезни, соблюдая карантинные ограничения и выполняя противоэпидемические рекомендации ВОЗ. Не подвергайте опасности себя и своих близких!», – написал Кириленко.

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