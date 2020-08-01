Кравчук назвал свои первые шаги на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свои первоочередные шаги в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Он намерен поднять на переговорах два вопроса – создание фонда для восстановления Донбасса, а также свободной экономической зоны. Об этом Леонид Кравчук сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом – больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют», – сказал первый президент.

По словам Кравчука, Украина, исходя из этого, имеет право поднять вопрос о создании специального фонда для восстановления разрушенного Донбасса.

«Если мы это обсудим и подадим в широком плане, дипломатическими усилиями всех вместе, и Россия поддержит… Я хочу фонд реанимации Донбасса, люди начнут сразу за что-то конкретное браться», – сказал он.

Как отметил Кравчук, вторая инициатива касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

«Когда я был президентом, мы создали свободную экономическую зону, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области. Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать – не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса», – сказал первый президент.