В «ДНР» умершие, на Луганщине выздоровшие: Ситуация с коронавирусом в Украине и на Донбассе

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 235 пациентов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает Минздрав Украины.
Таким образом, с начала пандемии в стране 72 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 1 725 летальных;
- 39 543 пациента выздоровели.
В разрезе регионов ситуация с коронавирусом следующая:
- Винницкая область – 2790 случаев;
- Волынская область – 3888 случаев;
- Днепропетровская область – 1421 случай;
- Донецкая область – 898 случаев;
- Житомирская область – 1921 случай;
- Закарпатская область – 5267 случаев;
- Запорожская область – 823 случая;
- Ивано-Франковская область – 4795 случаев;
- Кировоградская область – 710 случаев;
- г. Киев – 8452 случая;
- Киевская область – 3823 случая;
- Львовская область – 9783 случая;
- Луганская область – 129 случаев;
- Николаевская область – 621 случай;
- Одесская область – 3414 случаев;
- Полтавская область – 459 случаев;
- Ровенская область – 6195 случаев;
- Сумская область – 529 случаев;
- Тернопольская область – 3086 случаев;
- Харьковская область – 3862 случая;
- Херсонская область – 230 случаев;
- Хмельницкая область – 1180 случаев;
- Черновицкая область – 6061 случай;
- Черкасская область – 949 случаев;
- Черниговская область – 883 случая.
Сегодня в Луганской области подтвердился еще один случай COVID-19 – заболел житель Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. За весь период карантина здесь коронавирус лабораторно подтвержден у 129 человек, из них:
- выздоровели – 103;
- лечится – 25.
В «ДНР» за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 4 человек, выписаны 2 пациента. «Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая», – добавили в «минздраве ДНР».
Всего же в «республике» подтверждено 1785 случаев заболевания, из них:
- выздоровели 836 человек;
- 843 проходят лечение;
- умерли 106.
«ЛНР» пока не обнародовала данные по коронавирусу за прошедшие сутки.