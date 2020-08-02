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В «ДНР» умершие, на Луганщине выздоровшие: Ситуация с коронавирусом в Украине и на Донбассе

02.08.20 14:32
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников
Положительный тест на COVID-19/ Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 235 пациентов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает Минздрав Украины.

Таким образом, с начала пандемии в стране 72 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 1 725 летальных;
  • 39 543 пациента выздоровели.

В разрезе регионов ситуация с коронавирусом следующая:

  • Винницкая область – 2790 случаев;
  • Волынская область – 3888 случаев;
  • Днепропетровская область – 1421 случай;
  • Донецкая область – 898 случаев;
  • Житомирская область – 1921 случай;
  • Закарпатская область – 5267 случаев;
  • Запорожская область – 823 случая;
  • Ивано-Франковская область – 4795 случаев;
  • Кировоградская область – 710 случаев;
  • г. Киев – 8452 случая;
  • Киевская область – 3823 случая;
  • Львовская область – 9783 случая;
  • Луганская область – 129 случаев;
  • Николаевская область – 621 случай;
  • Одесская область – 3414 случаев;
  • Полтавская область – 459 случаев;
  • Ровенская область – 6195 случаев;
  • Сумская область – 529 случаев;
  • Тернопольская область – 3086 случаев;
  • Харьковская область – 3862 случая;
  • Херсонская область – 230 случаев;
  • Хмельницкая область – 1180 случаев;
  • Черновицкая область – 6061 случай;
  • Черкасская область – 949 случаев;
  • Черниговская область – 883 случая.

Сегодня в Луганской области подтвердился еще один случай COVID-19 – заболел житель Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. За весь период карантина здесь коронавирус лабораторно подтвержден у 129 человек, из них:

  • выздоровели – 103;
  • лечится – 25.

В «ДНР» за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 4 человек, выписаны 2 пациента. «Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая», – добавили в «минздраве ДНР».

Всего же в «республике» подтверждено 1785 случаев заболевания, из них:

  • выздоровели 836 человек;
  • 843 проходят лечение;
  • умерли 106.

«ЛНР» пока не обнародовала данные по коронавирусу за прошедшие сутки.

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