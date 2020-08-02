В «ДНР» умершие, на Луганщине выздоровшие: Ситуация с коронавирусом в Украине и на Донбассе

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 235 пациентов. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает Минздрав Украины.

Таким образом, с начала пандемии в стране 72 168 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них:

1 725 летальных;

39 543 пациента выздоровели.

В разрезе регионов ситуация с коронавирусом следующая:

Винницкая область – 2790 случаев;

Волынская область – 3888 случаев;

Днепропетровская область – 1421 случай;

Донецкая область – 898 случаев;

Житомирская область – 1921 случай;

Закарпатская область – 5267 случаев;

Запорожская область – 823 случая;

Ивано-Франковская область – 4795 случаев;

Кировоградская область – 710 случаев;

г. Киев – 8452 случая;

Киевская область – 3823 случая;

Львовская область – 9783 случая;

Луганская область – 129 случаев;

Николаевская область – 621 случай;

Одесская область – 3414 случаев;

Полтавская область – 459 случаев;

Ровенская область – 6195 случаев;

Сумская область – 529 случаев;

Тернопольская область – 3086 случаев;

Харьковская область – 3862 случая;

Херсонская область – 230 случаев;

Хмельницкая область – 1180 случаев;

Черновицкая область – 6061 случай;

Черкасская область – 949 случаев;

Черниговская область – 883 случая.

Сегодня в Луганской области подтвердился еще один случай COVID-19 – заболел житель Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. За весь период карантина здесь коронавирус лабораторно подтвержден у 129 человек, из них:

выздоровели – 103;

лечится – 25.

В «ДНР» за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у 4 человек, выписаны 2 пациента. «Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая», – добавили в «минздраве ДНР».

Всего же в «республике» подтверждено 1785 случаев заболевания, из них:

выздоровели 836 человек;

843 проходят лечение;

умерли 106.

«ЛНР» пока не обнародовала данные по коронавирусу за прошедшие сутки.