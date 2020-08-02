В Беларуси наемников ЧВК «Вагнер» заключили под стражу

Все 33 участника российской частной военной компании «Вагнер», задержанные в Беларуси, сейчас находятся под стражей. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает белорусская «БелТА».

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказал Носкевич.

Он также рассказал, что явилось основанием для подозрений в отношении упомянутых российских граждан. Данная группа въехала на территорию Беларуси вечером 24 июля, якобы намереваясь улететь из Минска рейсом в Стамбул. «Со слов части подозреваемых, рейсом в 10 часов 50 минут. Тем не менее, располагая достаточным ресурсом времени для регистрации на рейс и, соответственно, на вылет из страны, вся группа проследовала мимо аэропорта и заселилась в гостиницу IBB в Минске», – отметил глава СК.

При этом он обратил внимание на тот факт, что гостиница была забронирована заранее. «В то же время зарегистрировано было и заселение в санаторий "Белорусочка" в Ждановичах под Минском. Пробыв сутки в гостинице IBB и не улетев в Стамбул, как заявляют подозреваемые (не улетев ни 25, ни 26, ни 27 июля, хотя имелась такая возможность), вся группа переехала, уведомив администрацию гостиницы IBB, что якобы едут в аэропорт для вылета из страны. Тем не менее они заселились в санаторий "Белорусочка"», – привел факты Носкевич.

Уже во время проживания группы в санатории была получена и проверена оперативными службами информация о нахождении там соответствующих лиц. По совокупности полученной информации о достаточно подозрительном поведении этих людей было принято решение о задержании, а впоследствии и возбуждении уголовного дела.

«Для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег – граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера», – рассказал Носкевич.

При изучении переписки в созданном этой группой чате выяснили, что от старшего группы была дана команда уничтожить находившиеся на руках распечатанные электронные билеты на якобы вылет из Минска 25 июля.

В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия, они допрошены в присутствии адвокатов. «В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита – иные страны, не только Турцию. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии (ныне Большая мечеть Айя-София, – ред.)», – отметил глава СК.

Во время задержания у наемников при себе не было оружия. И сейчас следствие акцентировано на теме «было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны либо прибудет позже».

Носков добавил, что в чате участники группы сообщали, что возможно появление в Белапуси и иных наемников, до 200 человек. «Правоохранителями принимаются все возможные меры. В дежурные части органов внутренних дел уже поступает различная информация: где-то кого-то заметили, какие-то, возможно, подозрительные люди. Она аккумулируется, анализируется. Пока никто дополнительно не задерживался», – заключил он.

Как сообщалось ранее, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика (плюс одного в Гомельской области) российской частной военной компании Вагнера. Среди задержанных в Беларуси также были лица, воевавшие на Донбассе. Также есть выходцы из Донецкой области.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал экстренное совещание по поводу произошедшего. Украина будет требовать экстрадицию украинских граждан, которые есть среди задержанных.

Отметим, ЧВК Вагнера (ЧВК «Вагнер», «группа Вагнера») – неофициальное российское вооруженное формирование. ЧВК не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 июля 2020 года заявил, что не знает «что такое ЧВК "Вагнер"», и что не слушал о существовании в РФ частных военных компаний.

С 2014 года группа действует на территории Украины, воюя на стороне «Л-ДНР», а также в Сирии. ЧВК «Вагнер» была создана в 2013 году, впервые о ней стало известно в 2015-м благодаря оппозиционным российским СМИ.

«Вагнер» – позывной одного из организаторов группы, российского офицера спецназа ГРУ, подполковника запаса Дмитрия Уткина. Хотя истинным «владельцем» группы называют петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

ЧВК «Вагнер» включена в санкционный список США.