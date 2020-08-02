«С 16 лет на шахтах Донбасса»: В ТКГ по Донбассу может войти Фокин

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990 – 1992 гг.) Витольд Фокин, которому сейчас 87 лет. Об этом сообщил новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он отметил, что с Фокиным сейчас ведутся переговоры. «Это было предложение администрации президента», – уточнил Кравчук.

«Его знают на Донбассе, он там родился, он с 16 лет [работал] на шахтах Донбасса. Он знает ситуацию. Конечно, такой человек нужен в ТКГ. Потому что, если человек не знает Донбасс, ему трудно оценить ситуацию там, понять философию людей там – чего они хотят. А мы же не можем предлагать варианты по Донбассу, не зная, чего хотят люди», – пояснил глава украинской делегации в ТКГ.

Фокин был премьер-министром именно при президентстве Кравчука, поэтому они хорошо знакомы. «Но никто, например, не знает, что он (Фокин, – ред.) поэт. Он даже сделал перевод на украинский язык известной сказки Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Многие переводили. Но я читал перевод Фокина – он не просто блестящий, он нашел такие слова в арсенале украинского языка, которых даже я не слышал. И я был удивлен – откуда у донецкого шахтера такие знания. Это говорит о том, что человек не просто знает экономику, людей, а имеет еще и высокий духовный уровень», – рассказал Кравчук.

Он добавил, что переговоры сейчас идут исключительно по Фокину. Заменять иных членов в составе ТКГ пока не планируется. «Если люди, которые входят в ее состав, хотят и будут работать, у меня нет никаких оснований ставить даже под сомнение работу кого-то из них», – заключил Кравчук.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 июля было озвучено, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»