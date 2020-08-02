С начала перемирия на Донбассе 225 раз нарушили «режим тишины», – ОБСЕ (Карта)

С начала перемирия – с 27 июля по 31 июля – наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в общей сложности зафиксировали 225 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 44 взрыва, 1 пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, 31 июля СММ зафиксировала:

9 нарушений «режима тишины» в Донецкой области, все вблизи участка разведения в районе неподконтрольного украинской власти села Петровское (41 км к югу от Донецка). При этом 30 июля было 1 нарушение;

93 нарушения режима «режима тишины» в Луганской области, в том числе 3 взрыва. Почти все нарушения, в том числе 1 взрыв, зафиксированы в районах к юго-востоку от подконтрольного украинской власти села Новозвановка. 30 июля на Луганщине не было нарушений.

По оценке Миссии, ситуация на Луганщине связана с проходившими учениями с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности – в нарушение решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года о запрете проведения таких учений в зоне безопасности.

«В течение предыдущих 4 дней СММ не зафиксировала в Луганской области никаких нарушений режима прекращения огня», – заключили в СММ.