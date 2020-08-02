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Вдвое дороже: В Одессе и Николаеве заработали платные камеры в СИЗО (Фото)

02.08.20 16:28

В Одессе и Николаеве начали работать платные камеры в СИЗО. Причем, стоимость данной услуги в Одессе в 2 раза дороже. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Одессе создали 2 платных камеры: одна – на двух, вторая – для трех человек.

Как уточнил министр, «цены стабильны независимо от сезона»:

  • сутки – 985 грн;
  • неделя – 3 502 грн;
  • месяц – 4 093 грн.

В Николаеве цены на камеры дешевле:

  • сутки – 452 грн;
  • неделя – 1 540 грн;
  • месяц – 3 666 грн.

Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com
Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com

Как сообщалось ранее, в апреле в Украине стартовал экспериментальный проект по предоставлению платных камер в СИЗО. Минюст предлагает даже подарочные сертификаты на данную услугу.

Кроме Одессы и Николаева платные камеры уже работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровнах, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.

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