Вдвое дороже: В Одессе и Николаеве заработали платные камеры в СИЗО (Фото)

В Одессе и Николаеве начали работать платные камеры в СИЗО. Причем, стоимость данной услуги в Одессе в 2 раза дороже. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Одессе создали 2 платных камеры: одна – на двух, вторая – для трех человек.

Как уточнил министр, «цены стабильны независимо от сезона»:

сутки – 985 грн;

неделя – 3 502 грн;

месяц – 4 093 грн.

В Николаеве цены на камеры дешевле:

сутки – 452 грн;

неделя – 1 540 грн;

месяц – 3 666 грн.

Платная камера в СИЗО Одессы. / Фото: facebook.com

Как сообщалось ранее, в апреле в Украине стартовал экспериментальный проект по предоставлению платных камер в СИЗО. Минюст предлагает даже подарочные сертификаты на данную услугу.

Кроме Одессы и Николаева платные камеры уже работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровнах, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.