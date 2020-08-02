В «Л-ДНР» выдавливают украинцев и завозят россиян

Россия проводит гибридную «добровольно-принудительную» депортацию украинского населения из «Л-ДНР». Местное население «выдавливают» с рабочих мест и предлагают лишь одну альтернативу – работать на территории России. Тем временем им на смену привозят россиян, преимущественно жителей Воркуты и Иркутска. Об этом рассказала жительница Донецка Елена, передает «Деловая столица».

«Это происходит по следующей схеме. Вначале закрывается большое предприятие, например, супермаркет "Амстор". При этом от его работников требуют написать заявление об увольнении "по собственному желанию", без выплаты выходного пособия. Тем, кто не соглашается на это, просто не отдают трудовую книжку. Людей посылают в центр занятости, но и там не выплачивают никакого пособия по безработице. Затем им сообщают, что вакансий по Донецку нет, и предлагают трудоустройство в России – с предоставлением жилья и помощи в переезде», – рассказывает Елена.

При этом через пару недель закрытый супермаркет вновь начинает работать. Правда, под другим названием и с другими сотрудниками – преимущественно, приезжими из России.

«Мы сразу слышим их акцент, у донецких русский язык несколько отличается. Завозят россиян организованно, в основном во время комендантского часа, но поутру мы видим, как пустовавшее накануне вечером девятиэтажное общежитие на следующий день оказывается полностью заселенным семьями с детьми и стариками», – рассказывает дончанка.

Речь идет об общежитие неработающего после 2014 года техникума, оно находится неподалеку от трамвайной остановки, которой часто пользовалась Елена. По словам женщины, заселение приезжих туда проходило на ее глазах несколько раз, а началось еще во время «правления» Александра Захарченко.

«Когда люди жаловались на то, что им здесь не рады, в обед приезжал сам Захарченко с кортежем успокаивать их, я видела это своими глазами. Сейчас их научили лгать и скрывать, что они из России, но в первые годы люди постоянно проговаривались, особенно дети. Это были приезжие из далеких умирающих деревень, явно непривычные к городской жизни. Я видела, как подростки лет 12 восторженно рассматривали тротуарную плитку и вывески магазинов», – вспоминает Елена.

Также приезжающих россиян заселяют в пустые квартиры выехавших из Донецка переселенцев. «Оставленные беженцами квартиры ДНР и ЛНР "национализируют" и заселяют туда всех, кого хотят. Мы не раз видели выброшенные на мусорные свалки поеденные молью ковры, одежду и альбомы с фотографиями бывших владельцев квартир», – вспоминает Елена.

Махинации с замещением коренного населения Донбасса не ограничиваются одним лишь «завозом» россиян. По словам жителей Донецка, новоприбывшим сразу же выдают «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», и уже с ними они отправляются в Ростовскую область – вновь получать российский паспорт.

«Россиянам выдают новые российские паспорта, чтобы по серии и номеру не было видно, что они приехали из Воркуты или Иркутска, то есть, что они уже были россиянами. Иными словами, их хотят выдать за коренных жителей востока Украины. Затем, после "интеграции" Донбасса в Украину, эти люди будут "правильно" голосовать на выборах. Они, фактически, находятся на крючке у властей: квартиры дончан они заняли незаконно, а возвращаться в свои забытые богом российские деревни не хотят. К примеру, некоторые дети приезжих первый раз увидели унитаз в квартире только здесь – в их родном доме удобства находились на улице. Поэтому и голосовать они будут так, как укажет "партия": за русский язык, интеграцию с Россией, против НАТО и Евросоюза. Кроме этого, жители оккупированных территорий роптали, что, когда вернется украинская власть, они через суд будут требовать с России компенсации за причиненный ущерб. Но, оказавшись на территории России и получив ее гражданство, эти люди, конечно, уже не пойдут ни в какой суд», – поясняет Елена.

Сама женщина с сыном выехала на подконтрольную Украине территорию в первых числах июля. Предприятие, на котором работал ее сын, было закрыто по описанной выше схеме еще в феврале.

«Мой сын отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию, и трудовую книжку ему не отдали вообще. К счастью, два года назад он умудрился сделать ее ксерокопию и даже заверить ее в офисе в Мариуполе», – рассказывает Елена.

По ее словам, почти никаких вещей и ценностей семье вывезти из Донецка не удалось.