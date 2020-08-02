На почте в Краматорске продают марки с ароматом (Фото)

В Краматорске на Главпочтамте продают марки с ароматом лаванды и жасмина, передает «КраматорскPost».
Стоимость марок с ароматом «Лаванда Lavandula L» и «Садовый жасмин Philadephus L.» составляет 13,50 грн.
В Краматорске на Главпочтамте продают марки с ароматом лаванды и жасмина, передает «КраматорскPost».
Стоимость марок с ароматом «Лаванда Lavandula L» и «Садовый жасмин Philadephus L.» составляет 13,50 грн.
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