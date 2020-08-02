Отдельно от России: Кравчук пояснил, почему нужно вести переговоры с представителями «Л-ДНР»

С представителями «Л-ДНР» нужно вести переговоры отдельные от России, т.к. у «республик» есть свои требования и предложения. Такое мнение высказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Он объясняет свою позицию тем, что точка зрения по Донбассу у «республик» может отличаться от мнения Кремля. «Одно дело – позиция России. Разве можно сейчас на 100% говорить, что позиция Кремля и позиция боевиков на Донбассе совпадают? Думаю, что никто не скажет об этом однозначно. Но мы должны знать позицию, как их называют, сепаратистов? Не важно, как их называют. Важно, что они там есть. И что у них есть своя личная позиция, своя точка зрения», – сказал Кравчук.

«Из тех публичных заявлений, которые я слышал, исходя из тех "выборов", которые там прошли, они ("Л-ДНР", – ред.) хотят автономии, федерализации. Они хотят, чтобы эта была территория не только с особым статусом управления. Они хотят, чтобы эта территория была с элементами государственности. Т.е. они берут очень высоко. А Россия пока говорит только об "особом статусе", как это и записано в Минских соглашениях. Но там записали, но мы до сегодняшнего дня не понимаем, что это за "особый статус". Одно дело – это особая система управления, отличная от иных регионов, потому что там сложилась непохожая на иные регионы ситуация», – пояснил различия позиций «Л-ДНР» и России Кравчук.

В качестве переговорной площадки он рассматривает как Трехстороннюю контактную группу в Минске, так столицу Украины. «Пусть приезжают в Киев, в Минск. Но не просто пусть приезжают какие-то второстепенные чиновники. А приезжайте люди, которые сегодня там возглавляют эти районы. Приезжайте, говорите, доказывайте. То есть мы должны быть открыты», – считает Кравчук.

Он акцентировал, что такие переговоры не должен вести президент Украины, «есть люди, которые могут выступать переговорщиками». «Например, сейчас Офис президента обсуждает возможность назначения в состав ТКГ Витольда Фокина. Вот он может быть этим переговорщиком, который должен выяснить – а чего же они на самом деле хотят… Но не поедет же президент Украины вести с ними переговоры… Если их пригласят в Киев, они не приедут. Но мы же и не приглашали», – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук подчеркнул, что на первом этапе имеются в виду не прямые переговоры с «главами республик». Со стороны «Л-ДНР» здесь могут выступать люди, «которые не завязаны чисто на политических вопросах, возможно, – ученые, иные слои населения». «То есть не начинать с очень высокого уровня. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют и с Киевом, и с теми регионами, вот тогда можно говорить о более высоком уровне встречи для принятия окончательного решения», – сказал он.

Напомним, что Кравчук сообщил о возможном усилении украинской делегации ТКГ за счет первого премьер-министр Украины Витольда Фокина, которому сейчас 87 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Украина 24»