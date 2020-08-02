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В Краматорске: МОМ определилась, где построят многоэтажки для переселенцев

02.08.20 18:12
Недострои в мкр Лазурный
Недострои в мкр Лазурный

В Краматорске многоквартирные дома для переселенцев, финансируемые Немецким банком развития KfW, будут выстроены не «с нуля», а на фундаменте прежних недостроев. Об этом сообщил городской голова Краматорска Андрей Панков, передает «КраматорскPost».

Реализует данный проект Международная организация по миграции (МОМ). В качестве места строительства выбраны недостроенные многоэтажки в части микрорайона Лазурный, которую местные жители именуют «Чечней».

В мае властями Краматорска уже были проведены переговоры с МОМ.

Как сообщил Панков, в августе МОМ намерена подписать с горсоветом Краматорска меморандум, в котором берет на себя обязательства на фундаментах этих недостроев возвести новые жилые дома. Эти дома на «определенных условиях» потом передадут городу. «Определенные условия» пока не уточняются.

Как сообщалось ранее, в рамках программы «Жилье для переселенцев», которая будет финансироваться Немецким банком развития KfW, транш в сумме 44,5 млн евро пойдет на строительство жилья для переселенцев и покупки его на вторичном рынке. Реализовывать это направление будет Международная организация по миграции (МОМ). Для этих целей МОМ отобрала два города – Северодонецк (Луганская обл.) и Краматорск (Донецкая обл.). Распределение квартир будет осуществляться по балльной системе.

Ожидается, что предусмотренные Германией для Украины 25,5 млн евро на приобретение жилья для переселенцев поступят до конца 2020 года.

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