Сіль & Соль: Художник из Львова рисует на «артемовской» соли (Фото)

Художник Александр Войтович из Львова создал серию рисунков «Сіль & Соль» на обертках продукции, выпускаемой ГП «Артемсоль» (Соледар, Донецкая обл.). На знакомой многим пачке соли появляются силуэты в движении, передает «Свои.city».

Войтович отметил, что его новые концептуальные решения требовали чего-то особенного, аутентичного. И здесь под руку попала обертка «артемовской» соли.

«Мой первый рисунок на упаковке соли я создал в 2018 году. Но сама тема появилась в моем творчестве еще за 6 лет до того. Я ассоциировал ее с целой эпохой и, пожалуй, последним продуктом украинской промышленности, где в неизменном дизайне обертки остановилось время. Это меня интриговало, поэтому дальше пошла в ход сама бумага-обертка, который стал материалом и фоном для серии работ под названием "Сіль & Соль"», – рассказал художник.

Войтович не ожидал что этот проект будет продолжаться так долго. «Обычно, когда я создаю новую серию работ, – это длится относительно недолго и насчитывает до десяти работ, дальше хочется чего-то нового. С солью это уникально, в ней есть какая-то магия, она вдохновляет не только в пределах этой серии, но подталкивает к совершенно новым экспериментам и проектам. Наверное, потому что это очень украинский продукт и с ним связана наша история, а сама упаковка неизменна на протяжении многих десятилетий и соответственно поколений, стала неким символом страны», – продолжает он.

Отдельной выставкой работы на соли художник еще не выставлял, но тема Бахмутской соли была задействована в иных проектах.

При этом Войтович фактически не был на Донбассе. «На востоке Украины я почти не был. Разве что в детстве на Азовском море, и во время перелета в Ташкент была заправка в Донецком аэропорту – имел такое экзотическое путешествие в школьные годы с классом. Позже, в зрелые годы, не было необходимости. Возможно, из-за близости западной границы меня всегда тянуло в европейские страны, и до сих пор часто бываю на западе. Меня притягивает профессиональное сотрудничество, связанное с международными пленэрами и выставками. Соответственно, в таких городах как Будапешт или Краков я бываю чаще, чем в Киеве», – поделился художник.